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Франція оголосила про створення фонду на 100 мільйонів євро для прямих закупівель озброєння Україною

Франція оголосила про створення фонду на 100 мільйонів євро для прямих закупівель озброєння Україною
Емманюель Макрон. Фото: скріншот відео прес-конференції у Празі

Франція створила фонд з початковим обсягом 100 мільйонів євро для прямої закупівлі Україною у виробників зброї та інших матеріальних засобів, необхідних їй для відбиття збройної агресії Росії.

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Про це заявив президент Емманюель Макрон у п'ятницю після інавгураційного саміту Європейського політичного співтовариства у Празі, передає France24.

Макрон також додав, що ведуться переговори про постачання Україні нових самохідних артилерійських установок CAESAR до 18 вже поставлених, у тому числі з Данією, для якої ці гаубиці призначалися.

Крім того, коментуючи енергетичну тему, французький президент зазначив, що зима 2023/2024 року буде для європейців ще важчою з погляду постачання газу, ніж зима 2022/2023 року.

За його словами, Європа активізує переговори з постачальниками газу та координуватиме його закупівлі з великими азіатськими країнами-партнерами, а також створить механізми для забезпечення фінансової солідарності між європейськими державами під час закупівлі енергоресурсів.

Зазначимо, що днями повідомлялося, що Франція поставить Україні 12,5-тонні бронеавтомобілі Bastion французької компанії Arquus в кількості 20 штук.

Нагадаємо також, що реагуючи на нещодавне оголошення Росією анексії чотирьох областей України, Макрон запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського у намірах Франції допомогти Україні відновити територіальну цілісність.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов