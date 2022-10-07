Франція оголосила про створення фонду на 100 мільйонів євро для прямих закупівель озброєння Україною

Франція створила фонд з початковим обсягом 100 мільйонів євро для прямої закупівлі Україною у виробників зброї та інших матеріальних засобів, необхідних їй для відбиття збройної агресії Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив президент Емманюель Макрон у п'ятницю після інавгураційного саміту Європейського політичного співтовариства у Празі, передає France24.

Макрон також додав, що ведуться переговори про постачання Україні нових самохідних артилерійських установок CAESAR до 18 вже поставлених, у тому числі з Данією, для якої ці гаубиці призначалися.

Крім того, коментуючи енергетичну тему, французький президент зазначив, що зима 2023/2024 року буде для європейців ще важчою з погляду постачання газу, ніж зима 2022/2023 року.

За його словами, Європа активізує переговори з постачальниками газу та координуватиме його закупівлі з великими азіатськими країнами-партнерами, а також створить механізми для забезпечення фінансової солідарності між європейськими державами під час закупівлі енергоресурсів.

Зазначимо, що днями повідомлялося, що Франція поставить Україні 12,5-тонні бронеавтомобілі Bastion французької компанії Arquus в кількості 20 штук.

Нагадаємо також, що реагуючи на нещодавне оголошення Росією анексії чотирьох областей України, Макрон запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського у намірах Франції допомогти Україні відновити територіальну цілісність.