Франція рішуча в намірі допомогти Україні відновити територіальну цілісність - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон в контексті оголошення Росією анексії чотирьох областей України запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в намірах Франції допомогти Україні відновити територіальну цілісність.

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Про це він сказав під час телефонної розмови з українським лідером, проведеної 2 жовтня, йдеться у повідомленні пресслужби французького президента.

"Президент республіки вкотре рішуче засудив незаконну анексію Росією чотирьох українських областей. Він підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність, а також працювати з європейськими партнерами над новими санкціями", - сказано в ньому.

Також було обговорено ситуацію з захопленням російськими окупантами генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

"Обговорили ситуацію в Запоріжжі, яка залишається дуже тривожною. Президент республіки засудив арешт російськими військами директора електростанції. Президенти наголосили на необхідності термінового дозволу ротації українського персоналу, який забезпечує роботу та безпеку об’єктів", - зазначили у Макрона.

В свою чергу, як повідомляє пресслужба Зеленського, той подякував французькому колезі за рішуче засудження фіктивних "референдумів" у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях і спроби незаконної анексії Росією цих територій України.

"Співрозмовники погодилися з необхідністю жорсткої консолідованої реакції світової спільноти на цей черговий злочин РФ, зокрема шляхом посилення санкційного тиску. Крім того, лідери обговорили ситуацію на фронті й нові успіхи Збройних сил України у звільненні українських територій", - сказано в повідомленні.

Зеленський підкреслив важливість посилення оборонної підтримки України з боку Франції та відзначив вагому особисту роль у цьому Макрона.

"Згадуючи тему ядерного шантажу світу Росією, президенти України і Франції обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та вкотре наголосили на необхідності її негайної демілітаризації. Сторони окремо звернули увагу на протиправне затримання російською окупаційною владою генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова та закликали до його звільнення", - зазначають в Офісі президента.

З української сторони при цьому додатково повідомляється, що Зеленський у контексті необхідності гарантування безпеки України торкнувся й питання поданої нею заявки на членство в НАТО.

"Лідери обговорили проведення на наступному тижні у Празі саміту Європейської політичної спільноти та неформального засідання Європейської Ради, які стануть нагодою для спільної оцінки чергових актів російської агресії та вироблення відповідних рішень", - зазначено в повідомленні.