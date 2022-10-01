МЗС України відреагувало на проголошення Росією анексії чотирьох областей

Міністерство закордонних справ України констатує юридичну нікчемність чергових спроб Росії анексувати суверенні території України. Про це йдеться у заяві відомства у зв’язку з проголошенням Росією своїми територіями Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

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"Влаштований російським керівництвом спектакль з підписанням сумнівних паперів із самопроголошеними ватажками окупаційних адміністрацій в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України про їх нібито приєднання до РФ жодним чином не змінює правового статусу тимчасово окупованих територій як суверенних територій України та не матиме жодних правових наслідків для адміністративно-територіального устрою чи міжнародно визнаних кордонів нашої держави", - сказано в ньому.

Як вказують українські дипломати такі дії є юридично нікчемними згідно з міжнародним правом та не варті навіть паперу, на якому закріплені.

"Незаконна спроба анексії українських територій є частиною загарбницької війни Росії проти України та свідомим знищенням Статуту ООН. Росія свідомо загострює ситуацію та демонструє повну зневагу до всіх країн та міжнародних організацій, які закликали її до переговорів і миру", - йдеться в заяві.

В МЗС нагадують, що Кремль пішов на спробу анексії українських територій попри попередження української сторони, що цей крок покладе край будь-яким дипломатичним зусиллям.

"Росія свідомо обрала війну, а не мир. У відповідь на дії Росії Україна ухвалила низку рішень задля зміцнення своєї безпеки та безпеки євроатлантичного простору загалом", - вказали у відомстві.

Серед таких названо офіційне звернення щодо приєднання до Організації Північноатлантичного договору за пришвидшеною процедурою, активізація зусиль щодо збільшення військової, фінансової, та гуманітарної допомоги партнерів, а також пришвидшення реалізації гарантій безпеки для України та Європи згідно із Київським безпековим договором.

"Україна та світ ніколи не визнають російських спроб встановити контроль над українською землею та не погодяться на неправомірні російські ультиматуми. Реалізуючи своє законне право на самооборону, Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані Росією території, відновлюючи свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, звільняючи своїх людей з окупації, захищаючи своє право на існування як держави і нації", - підкреслено в заяві.

Також у зовнішньополітичному відомстві висловили впевненість у тому, що Україна забезпечить притягнення Кремля до відповідальності за всі вчинені злочини.

"Україна закликає партнерів вжити рішучих і невідкладних дій задля захисту міжнародного правопорядку, зокрема пришвидшити надання нашій державі усієї необхідної військової, економічної та фінансової допомоги, а також запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії", - йдеться в реакції МЗС.

В міністерстві вказують, що Росія та її керівництво повинні бути ізольовані від цивілізованого світу, зокрема їм не місце в міжнародних організаціях та на міжнародних майданчиках.

"Україна наполягає на необхідності юридично та політично визнати Росію тим, чим вона є, - державою-терористом. Ми закликаємо кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною задля притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за розв’язання злочинної війни проти України", - сказано в заяві.

Нагадаємо також, що напередодні Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб (загалом більше 3600), причетних до розв’язування війни проти України та підтримки режиму Володимира Путіна. Втім, перелік таких осіб наразі невідомий, оскільки санкції не ввів у дію президент Володимир Зеленський.

В свою чергу, після оголошення Росією про анексію чотирьох областей України свої санкції проти РФ розширили також США, Велика Британія та Канада.

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