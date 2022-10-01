МИД Украины отреагировало на объявление Россией об аннексии четырех областей

Министерство иностранных дел Украины констатирует юридическую ничтожность очередных попыток России аннексировать суверенные территории Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства в связи с провозглашением Россией своими территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

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"Устроенный российским руководством спектакль с подписанием сомнительных бумаг с самопровозглашенными главарями оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины об их якобы присоединении к РФ никоим образом не меняет правовой статус временно оккупированных территорий как суверенных территорий Украины и не будет иметь каких-либо последствий для административно-территориального устройства или международно признанных границ нашего государства", - говорится в нем.

Как указывают украинские дипломаты, такие действия юридически ничтожные согласно международному праву и не стоят даже бумаги, на которой закреплены.

"Незаконная попытка аннексии украинских территорий является частью захватнической войны России против Украины и сознательным уничтожением Устава ООН. Россия сознательно обостряет ситуацию и демонстрирует полное пренебрежение ко всем странам и международным организациям, призвавшим ее к переговорам и миру", - говорится в заявлении.

В МИД напоминают, что Кремль пошел на попытку аннексии украинских территорий, несмотря на предупреждение украинской стороны, что этот шаг положит конец любым дипломатическим усилиям.

"Россия сознательно избрала войну, а не мир. В ответ на действия России Украина приняла ряд решений для укрепления своей безопасности и безопасности евроатлантического пространства в целом", - отметили в ведомстве.

Среди таких названо официальное обращение о присоединении к Организации Североатлантического договора по ускоренной процедуре, активизация усилий по увеличению военной, финансовой и гуманитарной помощи партнеров, а также ускорение реализации гарантий безопасности для Украины и Европы согласно Киевскому договору безопасности.

"Украина и мир никогда не признают российские попытки установить контроль над украинской землей и не согласятся на неправомерные российские ультиматумы. Реализуя свое законное право на самооборону, Украина продолжит освобождать временно оккупированные Россией территории, восстанавливая свою территориальную целостность в международно признанных границах, освобождая своих людей из оккупации, защищая свое право на существование как государства и нации", - подчеркивается в заявлении.

Также во внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность в том, что Украина обеспечит привлечение Кремля к ответственности за все совершенные преступления.

"Украина призывает партнеров принять решительные и безотлагательные действия для защиты международного правопорядка, в частности ускорить предоставление нашему государству всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, а также ввести дополнительные жесткие санкции против России", - говорится в реакции МИД.

В министерстве указывают, что Россия и ее руководство должны быть изолированы от цивилизованного мира, в частности, им не место в международных организациях и на международных площадках.

"Украина настаивает на необходимости юридически и политически признать Россию тем, чем она является, - государством-террористом. Мы призываем каждое государство поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, инициированного украинской стороной для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины", - сказано в заявлении.

Напомним также, что накануне Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц (в общей сложности более 3600), причастных к развязыванию войны против Украины и поддержке режима Владимира Путина. Впрочем, список таких лиц пока неизвестен, поскольку санкции не ввел в действие президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, после оглашения Россией об аннексии четырех областей Украины свои санкции против РФ расширили также США, Великобритания и Канада.

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