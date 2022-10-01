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СБУ сообщила о подозрении Пасечнику и еще 8 организаторам незаконных "референдумов"
По материалам Службы безопасности Украины подозрение в коллаборационной деятельности получил "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба СБУ.
Следствие задокументировало, что Пасечник подписал обращение депутатов так называемой "ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона" о референдуме "ЛНР" по вопросу о вхождении в состав России на правах субъекта России".
По указаниям коллаборанта на оккупированной территории Луганской области провели организационную работу по созданию и функционированию "центральных и участковых избирательных комиссий", обеспечивалось финансирование подготовки и проведения фейкового "плебисцита".
Кроме Пасечника подозрение от СБУ получили 8 так называемых "депутатов народного совета ДНР", а именно:Подписывайтесь на наш Telegram канал
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- Мирослав Руденко;
- Анастасия Селиванова;
- Александр Бондаренко;
- Александр Дяговец;
- Алексей Жигулин.
"Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации "ДНР" Пушилину за подписанием этого неправомерного документа", — рассказали в СБУ.
Решается вопрос об объявлении их в розыск. В рамках открытых уголовных производств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 16 организаторам так называемых "референдумов" по "вхождению" областей Украины в состав России, в том числе Денису Пушилину ("главе "ДНР") и Владимиру Сальдо ("председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области).
Все названные предатели помогали действующим на территории Украины оккупационным структурам России провести 23-27 сентября так называемые "референдумы", которые РФ организовала с целью аннексировать четыре области Украины.