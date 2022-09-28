СБУ сообщила о подозрениях Пушилину, Балицкому, Сальдо и еще 13 коллаборантам-организаторам "референдумов"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 16 организаторам так называемых "референдумов" по вопросу вхождения областей Украины в состав России. Как говорится в сообщении ведомства, это:

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• Денис Пушилин - "глава ДНР"

• Владимир Бидевка - "председатель Народного совета ДНР"

• Елена Радомская – "секретарь Центральной избирательной комиссии ДНР"

• Евгений Балицкий - "глава военно-гражданской администрации Запорожской области"

• Галина Данильченко - "исполняющая обязанности мэра" Мелитополя Запорожской области

• Александр Сауленко - "глава военно-гражданской администрации" Бердянска Запорожской области

• Галина Катющенко – "председатель Центральной избирательной комиссии Запорожской области"

• Андрей Сигута – "глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района"

• Максим Зубарев - "председатель Акимовской общины Мелитопольского района"

• Владимир Сальдо – "глава военно-гражданской администрации" Херсонской области

• Кирилл Стремоусов – "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области

• Марина Захарова – "председатель Центральной избирательной комиссии Херсонской области"

• Ольга Кулик – "председатель территориальной избирательной комиссии Генического района" Херсонской области

• Тамара Мирошниченко – "председатель территориальной избирательной комиссии Бериславского района" Херсонской области

• Елена Саяхова - "председатель временной избирательной комиссии Каховского района" Херсонской области

• Людмила Козлова - "председатель временной избирательной комиссии Скадовского района" Херсонской области

Им инкриминируют часть 2 статьи 28 и часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на временно территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Установлено, что эти коллаборанты при поддержке вооруженных формирований РФ и представителей государства-агрессора провели ряд мер по подготовке и организации проведения незаконного "референдума".

В частности, они создали территориальные участки для псевдоголосования; сформировали фейковые территориальные и участковые избирательные комиссии; информировали жителей общин о подготовке и проведении "референдума"; составили предварительные списки участников "плебисцита"; разработали и утвердили форму и текст "бюллетеней" для голосования на псевдореферендуме, а также распорядились по изготовлению и доставке их для голосования на участки и в соответствующие комиссии; обеспечили финансирование подготовки и проведения "референдума".

Расследование проводят следователи СБУ в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве областной прокуратуры.