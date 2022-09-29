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СБУ идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь"
Служба безопасности в ходе следственно-оперативных действий установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города - "Азовсталь".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что военным преступником является командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа армии РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По данным следствия, с февраля 2022 г. он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят: "1-й армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР", батальоны танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ЧВК "Вагнер".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мордвичев лично осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.
Среди прочего он приказал захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска РФ разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.
"Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма "Азовстали" с безжалостным убийством украинцев", - подчеркнули в СБУ.
При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения.
В настоящее время генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
- ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);
- ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).
Напомним, СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам так называемых "референдумов" по поводу вхождения областей Украины в состав России. Среди них Денис Пушилин, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо Кирилл Стремоусов и другие предатели.