СБУ повідомила про підозру Пасічнику і ще 8 організаторам незаконних "референдумів"

За матеріалами Служби безпеки України підозру у колабораційній діяльності отримав "голова "ЛНР" Леонід Пасічник. Про це 1 жовтня повідомила пресслужба СБУ.

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Слідство задокументувало, що Пасічник підписав звернення депутатів так званої "ЛНР" щодо набрання чинності злочинним "законом" про референдум "ЛНР" щодо питання про входження до складу Росії на правах суб'єкта Росії".

За вказівками колаборанта на окупованій території Луганської області провели організаційну роботу щодо створення та функціонування "центральних та дільничних виборчих комісій", забезпечувалось фінансування підготовки та проведення фейкового "плебісциту".

Окрім Пасічника підозру від СБУ отримали 8 так званих "депутатів народної ради ДНР", а саме:

Максим Книш;

Олександр Мальков;

Наталія Стрельчук;

Мирослав Руденко;

Анастасія Селіванова;

Олександр Бондаренко;

Олександр Дяговець;

Олексій Жигулін.

"Ці колаборанти на одному із зібрань одностайно проголосували за "закон" про проведення "референдуму" і звернулися до ватажка терористичної організації "ДНР" Пушиліна за підписанням цього неправомірного документа", — розповіли в СБУ.

Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук. У рамках відкритих кримінальних проваджень слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам так званих "референдумів" щодо "входження" областей України до складу Росії, в тому числі Денису Пушиліну ("голова "ДНР") та Володимиру Сальдо ("голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області).

Всі названі зрадники допомагали окупаційним структурам Росії, що діють на території України, провести 23-27 вересня так звані "референдуми", які РФ організувала з метою анексувати чотири області України.