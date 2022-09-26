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В ОП представили 30 странам проект трибунала по российской агрессии против Украины
В Офисе президента представили послами 30 стран проект создания специального трибунала, который должен иметь юрисдикцию расследовать и привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России.
Как сообщают в президентской пресс-службе, мероприятие провели заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов и посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич.
Смирнов, согласно указу президента, являющийся координатором рабочей группы по разработке создания специального международного трибунала, подчеркнул, что Россия и ее руководство несут ответственность за начатую в 2014 году войну в Украине.
"Российские солдаты и их командиры, совершившие военные преступления, будут привлечены к ответственности. Преступление агрессии часто называют "матерью всех преступлений" – высшим международным преступлением. Мы говорим конкретно о президенте и других топ-чиновниках РФ, в том числе членах Совета национальной безопасности, санкционировавших военную агрессию против Украины", – указал он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Смирнов рассказал, что за последние шесть месяцев украинские стражи порядка и международные партнеры зарегистрировали и расследуют десятки тысяч уголовных дел, связанных с войной России против Украины.
Среди них есть сотни уголовных производств в странах-партнерах, но ни одного – за преступление агрессии, основное преступление, из которого вытекает совершение других военных преступлений и преступлений против человечности.
Однако, как отметил замглавы ОП, Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления российских военных в Украине, может привлечь к ответственности за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.
В то же время достаточно сложно установить юридическую связь между конкретными преступлениями и указаниями российской власти, поэтому важно доказать прямую вину президента РФ и других политических лидеров.
"С первого дня вторжения – 24 февраля – мы находимся в поисках ответа на вопрос, как привлечь к ответственности тех, кто развязал агрессию против Украины. Мы взвесили все имеющиеся механизмы, включая резолюции ООН, провели консультации с известнейшими юристами-международниками со всего мира и пришли к выводу, что для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины должен быть создан специальный международный трибунал", - сказал он.
По его словам, мандат такого трибунала будет ограничен исключительно расследованием преступления агрессии против Украины руководством России. Такой трибунал должен предотвратить в будущем войны, развязанные по желанию тех или иных диктаторов, потому это является стратегической необходимостью.
"Любое зло должно быть наказано, и международное право, помимо прочего, имеет превентивную функцию - предотвращение неприемлемого поведения и действий", - подчеркнул Смирнов, призвав международных партнеров поддержать Украину в создании трибунала.