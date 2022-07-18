Кулеба призвал ЕС присоединиться к созданию Специального трибунала по ФР

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Совет ЕС рассмотреть возможность присоединения к инициативе создания Специального трибунала по агрессии РФ против Украины. Об этом он сказал в своем обращении в понедельник, 18 июля.

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"Мы должны приложить все усилия для обеспечения ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, а также за российский терроризм и умышленные атаки на гражданских людей. Я приветствую все усилия", - отметил он.

Именно поэтому Киев и инициировал создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По его словам, за почти пять месяцев после начала полномасштабной агрессии РФ нарушила абсолютно все базовые права человека.

"Принудительная депортация граждан Украины в Россию, фильтрационные лагеря, массовые убийства, геноцид, изнасилование – все, что мир переживал во время Второй Мировой войны, снова стало реальностью для Европы", – добавил он.

Министр подчеркнул, что ракетный террор также является очередным этапом варварской войны России против человечества.

Он также подчеркнул, что поставка Украине оружия, санкции против агрессора и инструменты привлечения его к ответственности – это три пути восстановления мира, усиления безопасности и защиты стабильности в Европе.