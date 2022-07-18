Кулеба закликав ЄС приєднатися до створення Спеціального трибуналу по ФР

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Раду ЄС розглянути можливість приєднання до ініціативи створення Спеціального трибуналу щодо агресії РФ проти України. Про це він сказав у своєму зверненні у понеділок, 18 липня.

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"Ми повинні докласти всіх зусиль для забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також за російський тероризм і навмисні атаки на цивільних людей. Я вітаю всі зусилля", – відмітив він.

Саме тому Київ і ініціював створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За його словами, за майже п'ять місяців від початку повномасштабної агресії РФ порушила абсолютно всі базові права людини.

"Примусова депортація громадян України до Росії, фільтраційні табори, масові вбивства, геноцид, зґвалтування – все, що світ переживав під час Другої Світової війни, знову стало реальністю для Європи", – додав він.

Міністр окремо наголосив, що ракетний терор також є черговим етапом варварської війни Росії проти людства.

Він також підкреслив, що постачання Україні зброї, санкції проти агресора та інструменти притягнення її до відповідальності – це три шляхи відновлення миру, посилення безпеки та захисту стабільності в Європі.