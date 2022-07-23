Глава Минобороны предложил провести трибунал над россиянами в Харькове

Министр обороны Алексей Резников предложил после победы Украины в войне провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове.

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Об этом глава Минобороны написал в Twitter.

Он отметил, что Салтовка в Харькове на данный момент является самый большой населенный пунктом в Украине, по населению как Мариуполь.

"Сейчас это одно из крупнейших мест преступления оккупантов. Харьков - 1-й форпост цивилизации на границе с мордором. После победы это будет самое подходящее место для трибунала над Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Saltivka in Kharkiv is the largest dwelling area in🇺🇦,with population as Mariupol. Now it’s one of the largest crime scenes of the occupiers.Kharkiv is the 1st outpost of the civilization on the border with mordor.After victory,this will be the right place for the tribunal over🇷🇺 pic.twitter.com/SjOepLurFa — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 23, 2022

Напомним, армия Российской Федерации утром, 23 июля, нанесла удар из реактивных систем залпового огня по Основянскому району Харькова. Поврежден жилой дом и офисные помещения, один человек пострадал.