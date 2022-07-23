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Глава Минобороны предложил провести трибунал над россиянами в Харькове
Министр обороны Алексей Резников предложил после победы Украины в войне провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове.
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Об этом глава Минобороны написал в Twitter.
Он отметил, что Салтовка в Харькове на данный момент является самый большой населенный пунктом в Украине, по населению как Мариуполь.
"Сейчас это одно из крупнейших мест преступления оккупантов. Харьков - 1-й форпост цивилизации на границе с мордором. После победы это будет самое подходящее место для трибунала над Российской Федерацией", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, армия Российской Федерации утром, 23 июля, нанесла удар из реактивных систем залпового огня по Основянскому району Харькова. Поврежден жилой дом и офисные помещения, один человек пострадал.