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Политика
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Глава Минобороны предложил провести трибунал над россиянами в Харькове

Министр обороны Алексей Резников
Twitter министра обороны Алексея Резникова

Министр обороны Алексей Резников предложил после победы Украины в войне провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове.

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Об этом глава Минобороны написал в Twitter.

Он отметил, что Салтовка в Харькове на данный момент является самый большой населенный пунктом в Украине, по населению как Мариуполь.  

"Сейчас это одно из крупнейших мест преступления оккупантов. Харьков - 1-й форпост цивилизации на границе с мордором. После победы это будет самое подходящее место для трибунала над Российской Федерацией", - говорится в сообщении.  

Напомним, армия Российской Федерации утром, 23 июля, нанесла удар из реактивных систем залпового огня по Основянскому району Харькова. Поврежден жилой дом и офисные помещения, один человек пострадал.

Автор:
Анастасия Перцева