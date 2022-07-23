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Голова Міноборони запропонував провести трибунал над росіянами у Харкові

Міністр оборони Олексій Резніков
Twitter міністра оборони Олексія Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував після перемоги України у війні провести трибунал над російськими військовими злочинцями у Харкові.

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Про це глава Міноборони написав у Twitter.

Він зазначив, що Салтівка в Харкові на даний момент є найбільшим населеним пунктом в Україні, як Маріуполь.

"Зараз це одне з найбільших місць злочину окупантів. Харків - 1-й форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це буде найкраще місце для трибуналу над Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, армія Російської Федерації вранці, 23 липня, завдала удару з реактивних систем залпового вогню по Основянському району Харкова. Пошкоджено житловий будинок та офісні приміщення, одна людина постраждала.

Автор:
Анастасія Перцева