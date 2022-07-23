Голова Міноборони запропонував провести трибунал над росіянами у Харкові

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував після перемоги України у війні провести трибунал над російськими військовими злочинцями у Харкові.

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Про це глава Міноборони написав у Twitter.

Він зазначив, що Салтівка в Харкові на даний момент є найбільшим населеним пунктом в Україні, як Маріуполь.

"Зараз це одне з найбільших місць злочину окупантів. Харків - 1-й форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це буде найкраще місце для трибуналу над Російською Федерацією", - йдеться в повідомленні.

Saltivka in Kharkiv is the largest dwelling area in🇺🇦,with population as Mariupol. Now it’s one of the largest crime scenes of the occupiers.Kharkiv is the 1st outpost of the civilization on the border with mordor.After victory,this will be the right place for the tribunal over🇷🇺 pic.twitter.com/SjOepLurFa — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 23, 2022

Нагадаємо, армія Російської Федерації вранці, 23 липня, завдала удару з реактивних систем залпового вогню по Основянському району Харкова. Пошкоджено житловий будинок та офісні приміщення, одна людина постраждала.