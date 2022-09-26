В ОП представили 30 країнам проєкт трибуналу щодо російської агресії проти України

В Офісі президента представили послами 30 країн проєкт створення спеціального трибуналу, який повинен мати юрисдикцію розслідувати та притягати до відповідальності за скоєння злочину агресії проти України вище політичне та військове керівництво Росії.

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Як повідомляють у президентській пресслужбі, захід провели заступник керівника ОП Андрій Смирнов і посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.

Смирнов, який, згідно з указом президента, є координатором робочої групи з опрацювання створення спеціального міжнародного трибуналу, наголосив, що Росія та її керівництво несуть відповідальність за розпочату у 2014 році війну в Україні.

"Російські солдати та їхні командири, які скоїли воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності. Злочин агресії часто називають "матір'ю всіх злочинів" – найвищим міжнародним злочином. Ми говоримо конкретно про президента та інших топ-чиновників РФ, зокрема членів Ради національної безпеки, які санкціонували військову агресію проти України", – вказав він.

Смирнов розповів, що за останні шість місяців українські правоохоронці та міжнародні партнери зареєстрували та розслідують десятки тисяч кримінальних справ, пов'язаних із війною Росії проти України.

Серед них є сотні кримінальних проваджень у країнах-партнерах, але жодного – за злочин агресії, основний злочин, з якого випливає скоєння інших воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Однак, як зазначив заступник голови ОП, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини російських військових в Україні, може притягати до відповідальності за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Натомість доволі складно встановити юридичний зв'язок між конкретними злочинами та вказівками російської влади, тому важливо довести пряму провину президента РФ та інших політичних лідерів.

"З першого дня вторгнення – 24 лютого – ми перебуваємо в пошуках відповіді на запитання, як притягнути до відповідальності тих, хто розв'язав агресію проти України. Ми зважили всі наявні механізми, включно з резолюціями ООН, провели консультації з найвідомішими юристами-міжнародниками з усього світу і дійшли висновку, що для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України має бути створено спеціальний міжнародний трибунал", - сказав він.

За його словами, мандат такого трибуналу буде обмежений виключно розслідуванням злочину агресії проти України керівництвом Росії. Такий трибунал має запобігти у майбутньому війнам, розв'язаним за бажанням тих чи інших диктаторів, тому це є стратегічною необхідністю.

"Будь-яке зло має бути покаране, і міжнародне право, крім іншого, має превентивну функцію – запобігання неприйнятній поведінці і діям", – наголосив Смирнов, закликавши міжнародних партнерів підтримати Україну у створенні трибуналу.