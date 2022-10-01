СНБО одобрил санкции против 3600 причастных к развязыванию войны против Украины и поддержке Путина

Совет национальной безопасности и обороны 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, инициированных соответствующей межведомственной рабочей группой и поданных Службой безопасности Украины. Как сообщает Министерство экономики, они касаются более 3600 человек.

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В список, в частности, вошли дети и родственники президента России Владимира Путина и его близкого окружения; представители региональных элит и властей РФ; олигархи и их близкое окружение; артисты и пропагандисты, включая граждан Украины.

Также в список попали, как указывают в Минэкономики, перешедшие на сторону врага коллаборанты; высокопоставленные должностные лица государственных корпораций; представители высшего руководящего состава Вооруженных сил РФ; представители так называемых "правительств" "ДНР" и "ЛНР", оккупационных "властей" Крыма и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Кроме того, одобрены санкции против иностранных граждан - так называемых "международных наблюдателей" на фиктивных "референдумах" в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях об их присоединении к России.

"Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер", - говорится в сообщении.

В то же время президент Владимир Зеленский, являющийся главой СНБО, пока не ввел эти меры в действие. По крайней мере, соответствующие указы на сайте главы государства не публиковались.

"Лица, причастные к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающие путинский режим, должны четко осознать: наказание будет неизбежным. На каждое действие, направленное против Украины и украинского народа, мы ответим. В частности, и санкциями - как мощным инструментом экономического давления", – отметила глава рабочей группы, министр экономики Юлия Свириденко.

Она также подчеркнула, что потенциал ужесточения санкций "еще далеко не исчерпан", о чем говорилось, в частности, во время недавней встречи с министрами торговли стран "Большой семерки" в Германии, и Украина в дальнейшем продолжит синхронизировать санкционные действия с международными партнерами.

Напомним, накануне Зеленский по итогам заседания СНБО сообщил лишь, что санкции будут введены "относительно значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов".

В свою очередь, после объявления Россией об аннексии четырех областей Украины свои санкции против РФ расширили США, Великобритания и Канада.