Канада розширила санкції проти РФ через її рішення анексувати чотири області України

Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії у зв'язку з останніми подіями під час непровокованого та невиправданого вторгнення РФ в Україну, зокрема проведенням фіктивних "референдумів" та спробою анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Про це оголосила міністр закордонних справ Мелані Жолі, повідомляє прес-служба канадського уряду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, для посилення тиску на російський режим Канада запроваджує заходи щодо 43 російських олігархів, представників фінансової еліти та членів їхніх сімей; проти російської окупаційної адміністрації в Херсоні та 35 високопоставлених окупаційних "чиновників" у чотирьох вказаних регіонах.

Грунтуючись на аналогічних заходах, які Канада вже запровадила щодо Донецької та Луганської областей, відтепер буде заборонено й певні ділові операції на або з окупованими Росією територіями Херсонської та Запорізької областей, включаючи інвестиції та експорт. При цьому докладнішої інформації у повідомленні немає.

"Канада знову заявляє про своє рішуче засудження військових злочинів РФ в Україні, включаючи зґвалтування, тортури і невиборчі вбивства цивільних осіб. Канада використовуватиме всі засоби, які є в її розпорядженні, для забезпечення того, щоб винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що розширення канадських санкцій є і способом підтримати Україну під час, коли "набирає обертів її контрнаступ" на фронті з метою повернути окуповані землі.

Канадська влада також підкреслює, що продовжує координувати свої дії з партнерами-однодумцями для вивчення можливості нових санкцій у відповідь на порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Нагадаємо, що у зв'язку з оголошенням Росією про анексію чотирьох областей України в п'ятницю також розширили свої санкції проти Росії США та Великобританія.