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Канада розширила санкції проти РФ через її рішення анексувати чотири області України
Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії у зв'язку з останніми подіями під час непровокованого та невиправданого вторгнення РФ в Україну, зокрема проведенням фіктивних "референдумів" та спробою анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Про це оголосила міністр закордонних справ Мелані Жолі, повідомляє прес-служба канадського уряду.
Так, для посилення тиску на російський режим Канада запроваджує заходи щодо 43 російських олігархів, представників фінансової еліти та членів їхніх сімей; проти російської окупаційної адміністрації в Херсоні та 35 високопоставлених окупаційних "чиновників" у чотирьох вказаних регіонах.
Грунтуючись на аналогічних заходах, які Канада вже запровадила щодо Донецької та Луганської областей, відтепер буде заборонено й певні ділові операції на або з окупованими Росією територіями Херсонської та Запорізької областей, включаючи інвестиції та експорт. При цьому докладнішої інформації у повідомленні немає.
"Канада знову заявляє про своє рішуче засудження військових злочинів РФ в Україні, включаючи зґвалтування, тортури і невиборчі вбивства цивільних осіб. Канада використовуватиме всі засоби, які є в її розпорядженні, для забезпечення того, щоб винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність", - підкреслюється в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що розширення канадських санкцій є і способом підтримати Україну під час, коли "набирає обертів її контрнаступ" на фронті з метою повернути окуповані землі.
Канадська влада також підкреслює, що продовжує координувати свої дії з партнерами-однодумцями для вивчення можливості нових санкцій у відповідь на порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
Нагадаємо, що у зв'язку з оголошенням Росією про анексію чотирьох областей України в п'ятницю також розширили свої санкції проти Росії США та Великобританія.