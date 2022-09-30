США оголосили про нові санкції проти Росії у відповідь на анексію території України

Адміністрація президента США Джозефа Байдена 30 вересня оголосила про нові економічні санкції проти сотень російських посадовців і організацій у відповідь на незаконну анексію Росією чотирьох регіонів України. Заяву Байдена опублікував Білий дім.

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло в санкційний список 14 представників військово-промислового комплексу Росії, у тому числі міжнародні постачальники, трьох ключових лідерів фінансової інфраструктури, родичів деяких чиновників і 278 членів російського законодавчого органу.

Нові підсанкційні особи є родичами членів РНБО Росії. Серед них дружина прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та двоє дорослих дітей, а також дружина міністра оборони Сергія Шойгу та дорослі діти.

У списки санкцій додали 57 організацій за порушення правил експортного контролю США. Вводяться обмежувальні заходи проти членів родини мера Москви Сергія Собяніна та запроваджуються візові санкції проти громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського полоненого.

Під санкції Мінфіну США потрапили 109 депутатів Держдуми, 169 членів Радфеду та інші члени уряду Росії, серед яких глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна. Обмеження також ввели проти першого заступника голови ЦБ РФ Ольги Скоробогатової та віце-прем'єр-міністр Росії Олександра Новака.

Крім того, OFAC опублікувало нові вказівки, в яких попереджає про підвищений ризик санкцій, з якими зіткнуться міжнародні актори за межами Росії за надання політичної чи економічної підтримки Росії в результаті її незаконних спроб змінити статус території України.

Як зазанчили в Білому домі санкції вводяться у відповідь на оголошену Росіє анексію чотирьох областей України. Раніше цього тижня Вашингто заявив, що США ніколи не визнають результатів "фіктивного референдуму", який РФ провела для анексії, і продовжать надавати Україні військову та гуманітарну підтримку.