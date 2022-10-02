Франция решительно намерена помочь Украине восстановить территориальную целостность

Президент Франции Эмманюэль Макрон в контексте объявления Россией аннексии четырех областей Украины заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в намерениях Франции помочь Украине восстановить территориальную целостность.

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Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с украинским лидером, проведенного 2 октября, говорится в сообщении пресс-службы французского президента.

"Президент республики в очередной раз решительно осудил незаконную аннексию Россией четырех украинских областей. Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать с европейскими партнерами над новыми санкциями", - говорится в нем.

Также была обсуждена ситуация с похищением российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

"Обсудили ситуацию в Запорожье, которая остается очень тревожной. Президент республики осудил арест российскими войсками директора электростанции. Президенты отметили необходимость разрешения срочной ротации украинского персонала, обеспечивающего работу и безопасность объектов", - отметили у Макрона.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Зеленского, тот поблагодарил французского коллегу за решительное осуждение фиктивных "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях и попытки незаконной аннексии Россией этих территорий Украины.

"Собеседники согласились с необходимостью жесткой консолидированной реакции мирового сообщества на это очередное преступление РФ, в том числе путем усиления санкционного давления. Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на фронте и новые успехи Вооруженных сил Украины в освобождении украинских территорий", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность усиления оборонной поддержки Украины со стороны Франции и отметил важную личную роль Макрона в этом.

"Упоминая тему ядерного шантажа мира Россией, президенты Украины и Франции обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и в очередной раз отметили необходимость ее немедленной демилитаризации. Стороны особо обратили внимание на противоправное задержание российскими оккупационными властями генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова и призвали к его освобождению", - отмечают в офисе президента.

С украинской стороны при этом дополнительно сообщается, что Зеленский в контексте необходимости обеспечения безопасности Украины затронул и вопрос поданной ею заявки на членство в НАТО.

"Лидеры обсудили проведение на следующей неделе в Праге саммита Европейского политического сообщества и неформального заседания Европейского совета, которые станут возможностью для совместной оценки очередных актов российской агрессии и выработки соответствующих решений", - говорится в сообщении.