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Привіт з Парижа. Франція поставить Україні 20 броньованих автомобілів, – ЗМІ

Привіт з Парижа. Франція поставить Україні 20 броньованих автомобілів, – ЗМІ

Франція поставить Україні 20 12,5-тонних бронеавтомобілів Bastion французької компанії Arquus шведської групи компаній Volvo, повідомило французьке видання La Tribune. Контракт укладається між французьким виробником та Міністерством збройних сил.

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"Бастіон" може перевозити до десяти солдатів (двоє + вісім пасажирів). Багато африканських армій оснащені "Бастіонами", виготовленими на заводі в Ліможі… вже понад десять років", – йдеться у повідомленні.

Втім, існує дві версії "Бастіонів":

  • перша може бути оснащена 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом і використовуватись як транспортний засіб або командний пункт;
  • друга – у версії Patsas (на п’ятеро солдатів) призначена для сил спецпризначення (3x7,62 мм і 12,7мм на поворотній протитанковій ракетній установці), є легкою броньованою машиною з відкритим кузовом.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон в контексті оголошення Росією анексії чотирьох областей України запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в намірах Франції допомогти Україні відновити територіальну цілісність.

Автор:
Максим Беркаль