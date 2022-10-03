Привет из Парижа. Франция поставит Украине 20 бронированных автомобилей, – СМИ

Франция поставит Украине 20 12,5-тонных бронеавтомобилей Bastion французской компании Arquus шведской группы компаний Volvo, сообщило французское издание La Tribune. Контракт заключается между французским изготовителем и Министерством вооруженных сил.

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"Бастион" может перевозить до десяти солдат (двое + восемь пассажиров). Многие африканские армии оснащены "Бастионами", изготовленными на заводе в Лиможе… уже более десяти лет", – говорится в сообщении.

Впрочем, существует две версии "Бастионов":

первая может быть оснащена 7,62 мм или 12,7 мм пулеметом и использоваться как транспортное средство или командный пункт;

вторая – в версии Patsas (на пять солдат) предназначена для сил спецназначения (3x7,62 мм и 12,7мм на поворотной противотанковой ракетной установке), является легкой бронированной машиной с открытым кузовом.

Напомним, недавно президент Франции Эмманюэль Макрон в контексте объявления Россией аннексии четырех областей Украины заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в намерениях Франции помочь Украине восстановить территориальную целостность.