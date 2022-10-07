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Франция объявила о создании фонда на €100 миллионов для прямых закупок вооружения Украиной
Франция создала фонд первоначальным объемом 100 миллионов евро для прямой закупки Украиной у производителей оружия и других материальных средств, необходимых ей отражения вооруженной агрессии России.
Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в пятницу после инаугурационного саммита Европейского политического сообщества в Праге, передает France24.
Макрон также добавил что ведутся переговоры о поставке Украине новых самоходных артиллерийских установок CAESAR вдобавок к 18 уже поставленным, в том числе с Данией, для которой эти орудия предназначались.
Кроме того, комментируя энергетическую тему, французский президент отметил, что зима 2023/2024 года будет для европейцев еще тяжелее с точки зрения поставок газа, чем зима предстоящая.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, Европа активизирует переговоры с поставщиками газа и будет координировать его закупки с крупными азиатскими странами-партнерами, а также создаст механизмы для обеспечения финансовой солидарности между европейскими государствами при закупках энергоресурсов.
Отметим, что на днях сообщалось, что Франция поставит Украине 12,5-тонные бронеавтомобили Bastion французской компании Arquus в количестве 20 штук.
Напомним также, что реагируя на недавнее объявление Россией аннексии четырех областей Украины, Макрон заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в намерениях Франции помочь Украине восстановить территориальную целостность.