Власти Франции соберут бизнес, чтобы вместе помочь Украине и проведут еще одно важное событие в декабре, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об организации двух важных событий в отношении Украины. Об этом глава государства сообщил в своем обращении 1 ноября.

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"Договорились провести два очень важных события. Первое – в декабре во Франции: предметно рассмотреть все вызовы зимы, от энергетики до финансов, от оружия до защиты неба. А второе событие – чтобы собрать бизнес Франции и помогать Украине", - рассказал президент.

Он также в очередной раз проинформировал Макрона о потребностях Украины, прежде всего, в обороне.

"Воздушный щит для Украины должен быть – сегодня это четко прозвучало", - подчеркнул глава государства.

Зеленский накануне обсуждал щит с канцлером Германии Олафом Шольцем. В разговоре с обоими лидерами украинский президент подчеркнул, что страна ежедневно страдает от российских ракетных ударов.

С Макроном Зеленский также обсудил ситуацию с украинским продовольственным экспортом.

"Нужна надежная и долгосрочная защита зерновому коридору. Россия должна четко знать, что получит жесткий ответ мира на любые шаги, которые срывают наш продовольственный экспорт. Это вопрос буквально о жизни для десятков миллионов людей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский проинформировал о ситуации с электро- и водоснабжением

В своем обращении президент сообщил, что по состоянию на вечер 1 ноября для всех потребителей в Украине уже восстановлена техническая возможность водоснабжения. Для большинства также и техническая возможность поставки электричества. Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений.

Также без перерыва продолжаются восстановительные работы на территориях, освобожденных от оккупантов.

"Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни", - подытожил Зеленский.