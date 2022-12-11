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Зеленский провел переговоры с Макроном: согласовали позиции в преддверии саммита G7

Зеленский провел переговоры с Макроном: согласовали позиции в преддверии саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 декабря, провел переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Главы двух государств обсудили реализацию украинской формулы мира и ситуацию в энергетической сфере Украины.

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Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", - отметил президент.

Отметим, Зеленский договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об организации двух важных событий в отношении Украины.

Так, в декабре во Франции пройдет конференция в поддержку Украины, где планируется рассмотреть энергетические и финансовые вызовы в результате вооруженной агрессии РФ.

Напомним, недавно Франция передала Украине реактивную систему залпового огня LRU.

Автор:
Светлана Манько