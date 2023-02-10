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Макрон планує позбавити Путіна ордена Почесного легіону
Президент Франції Емманюель Макрон не виключив позбавлення лідера країни-агресора Володимира Путіна ордена Почесного легіону, але чекає на слушний для цього момент.
Про це повідомляє France 24.
Зазначається, що Путін отримав Орден Почесного легіону, найвище звання у системі відзнак Франції, у 2006 році.
Цим орденом його нагородив Жак Ширак.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Але після того, як минулого року Путін віддав наказ про вторгнення в Україну, зв’язки між двома країнами обірвалися, і Європейський Союз запровадив низку жорстких економічних санкцій проти РФ.
У середу Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського найвищою нагородою.
Макрон визнав, що питання про позбавлення ордену Путіна є "символічним, але важливим".
Французький президент визнав, що має право позбавити Путіна цієї нагороди, але поки що такого рішення не прийняв.
"Це не те рішення, яке я прийняв сьогодні", - сказав він, додавши, що подібні рішення "завжди потрібно приймати у правильний час".
Зазначимо, Почесний легіон – це не просто нагорода, а орденська організація. Магістром ордена завжди є президент Франції. Тобто Путін і Зеленський тепер обидва члени цього елітного ордену.
Макрону в минулому вже доводилося скасовувати нагороду. Наприклад, ордена був позбавлений голлівудський продюсер Харві Вайнштейна після звинувачень у сексуальних домаганнях.
Зазначимо, Зеленський ввечері 8 лютого прибув до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Президент України закликав союзників якнайшвидше надати Україні далекобійну зброю та літаки.