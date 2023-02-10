Макрон планує позбавити Путіна ордена Почесного легіону

Президент Франції Емманюель Макрон не виключив позбавлення лідера країни-агресора Володимира Путіна ордена Почесного легіону, але чекає на слушний для цього момент.

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Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що Путін отримав Орден Почесного легіону, найвище звання у системі відзнак Франції, у 2006 році.

Цим орденом його нагородив Жак Ширак.

Але після того, як минулого року Путін віддав наказ про вторгнення в Україну, зв’язки між двома країнами обірвалися, і Європейський Союз запровадив низку жорстких економічних санкцій проти РФ.

У середу Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського найвищою нагородою.

Макрон визнав, що питання про позбавлення ордену Путіна є "символічним, але важливим".

Французький президент визнав, що має право позбавити Путіна цієї нагороди, але поки що такого рішення не прийняв.

"Це не те рішення, яке я прийняв сьогодні", - сказав він, додавши, що подібні рішення "завжди потрібно приймати у правильний час".

Зазначимо, Почесний легіон – це не просто нагорода, а орденська організація. Магістром ордена завжди є президент Франції. Тобто Путін і Зеленський тепер обидва члени цього елітного ордену.

Макрону в минулому вже доводилося скасовувати нагороду. Наприклад, ордена був позбавлений голлівудський продюсер Харві Вайнштейна після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Зазначимо, Зеленський ввечері 8 лютого прибув до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Президент України закликав союзників якнайшвидше надати Україні далекобійну зброю та літаки.