"Мирный план" Китая. Советник Байдена предложил остановиться на первом пункте

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отреагировал на "мирный план" Китая касательно Украины и предложил остановиться на первом пункте – уважении суверенитета всех стран. Об этом сообщает CNN.

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"Моя первая реакция на это состоит в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций", — сказал советник американского президента Джо Байдена.

Салливан считает, что война в Украине может закончиться завтра, если Россия прекратит агрессию и выведет свои войска.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", – высказался он.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессора РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ.

Кроме необходимости уважения суверенитета, КНР призывает, в частности, к прекращению односторонних санкций и возобновлению мирных переговоров. Всего документ содержит 12 пунктов.

Отметим, что "мирный план" опубликован на фоне информации о возможности визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, а также данных США о размышлениях Китая оказать военную помощь России.