"Мирний план" Китаю. Радник Байдена запропонував зупинитися на першому пункті

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван відреагував на "мирний план" Китаю щодо України і запропонував зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету всіх країн. Про це повідомляє CNN.

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"Моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй", — сказав радник американського президента Джо Байдена.

Салліван вважає, що війна в Україні "може закінчитися завтра", якщо Росія припинить агресію та виведе свої війська.

"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападало на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", – висловився він.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ.

Крім необхідності поваги до суверенітету, КНР закликає, зокрема, до припинення односторонніх санкцій та відновлення мирних переговорів. Загалом документ містить 12 пунктів.

Зауважимо, що "мирний план" було опубліковано на тлі інформації про можливість візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна в Москву, а також даних США про роздуми Китаю надати військову допомогу Росії.