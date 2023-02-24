Китай оприлюднив свою "формулу миру" у річницю вторгнення РФ в Україну

У річницю вторгнення країни-агресора РФ в Україну Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Документ не містить конкретних пропозицій щодо шляхів припинення війни, а складається лише із загальних фраз, закликів та побажань.

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Документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" опублікувало Міністерство закордонних справ країни.

У ньому зазначається, що діалог і переговори є єдиними життєздатними шляхами вирішення конфлікту.

Китай закликав до повного припинення вогню та поступової деескалації та полегшення ситуації.

"Конфлікт і війна нікому не приносять користі. Усі сторони повинні зберігати раціональність і виявляти стриманість, уникати роздмухування вогню та загострення напруженості та запобігати подальшому погіршенню кризи або навіть виходу з-під контролю", - йдеться в заяві.

Китай також закликає дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

Крім того, у Пекіні закликали "відмовитися від ментальності часів Холодної війни" натякаючи на те, що Захід та НАТО загрожують безпеці Росії, надаючи допомогу Україні.

"Безпека країни не може забезпечуватись за рахунок безпеки інших. Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням або розширенням військових блоків", — йдеться удокументі.

Пекін вважає, що міжнародне співтовариство мало б створити умови та платформи для проведення мирних переговорів між сторонами.

Також Китай вважає неприпустимим "односторонні", тобто не затверджені Радбезом ООН, санкції проти РФ.

Також у позиції Китаю щодо війни в Україні йдеться про необхідність подолати гуманітарну кризу, дотримуватися прав мирних жителів та військовополонених, не стріляти по атомних електростанціях, зберігати маршрути експорту зерна згідно з "зерновою угодою" та про "післявоєнне відновлення в зонах конфлікту".

Документ складається з 12 пунктів:

повага до суверенітету усіх країн;

відмова від менталітету холодної війни;

припинення бойових дій;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільного населення та військовополонених;

безпека атомних електростанцій;

зниження стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення односторонніх санкцій;

підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;

сприяння постконфліктній відбудові.

Загалом, "мирний план" очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет , а з іншого — підтримує країну-агресора РФ.

Нагадаємо, лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін готується відвідати Москву, щоб провести зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним в найближчі місяці.

Зауважимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський попередив, що з ризиком зближення РФ та КНР потрібно бути максимально обережними. Український лідер вважає, що якби Китай об'єднався б з Росією у війні проти України, то почалася б світова війна. Водночас, на думку Зеленського, Пекін це усвідомлює.

В цей же час США стурбовані отриманою ними інформацією про те, що Китай розглядає можливість військової допомоги Росії у її війні проти України.