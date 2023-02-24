Китай обнародовал свою "формулу мира" в годовщину вторжения РФ в Украину

В годовщину вторжения страны-агрессора РФ в Украину Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Документ не содержит конкретных предложений по путям прекращения войны, а состоит только из общих фраз, призывов и пожеланий.

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Документ под названием "Позиция Китая по поводу политического урегулирования украинского кризиса" опубликовало Министерство иностранных дел.

В нем отмечается, что диалог и переговоры являются единственными жизнеспособными путями разрешения конфликта.

Китай призвал к полному прекращению огня и постепенной деэскалации и облегчению ситуации.

"Конфликт и война никому не приносят пользы. Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и предотвращать дальнейшее ухудшение кризиса или даже выход из-под контроля", - говорится в заявлении.

Китай также призывает соблюдать международное право и принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности стран.

Кроме того, в Пекине призвали "отказаться от ментальности времен Холодной войны", намекая на то, что Запад и НАТО угрожают безопасности России, оказывая помощь Украине.

"Безопасность страны не может обеспечиваться за счет безопасности других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков", - говорится в документе.

Пекин считает, что международное сообщество должно создать условия и платформы для проведения мирных переговоров между сторонами.

Также Китай считает недопустимым "односторонние", то есть не утвержденные Совбезом ООН, санкции против РФ.

Также в позиции Китая относительно войны в Украине говорится о необходимости преодолеть гуманитарный кризис, соблюдать права мирных жителей и военнопленных, не стрелять по атомным электростанциям, сохранять маршруты экспорта зерна согласно "зерновому соглашению" и "послевоенному восстановлению в зонах конфликта".

Документ состоит из 12 пунктов:

уважение к суверенитету всех стран;

отказ от менталитета холодной войны;

прекращение боевых действий;

возобновление мирных переговоров;

разрешение гуманитарного кризиса;

защита гражданского населения и военнопленных;

безопасность атомных электростанций;

снижение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение односторонних санкций;

поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок;

содействие постконфликтному восстановлению.

В общем, "мирный план" ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой - поддерживает страну-агрессора РФ.

Отметим, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовится посетить Москву, чтобы провести встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что с риском сближения РФ и КНР нужно быть максимально осторожными. Украинский лидер считает, что если бы Китай объединился бы с Россией в войне против Украины, началась бы мировая война. В то же время, по мнению Зеленского, Пекин это осознает.

В то же время США обеспокоены полученной ими информацией о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России в ее войне против Украины.