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Китай обнародовал свою "формулу мира" в годовщину вторжения РФ в Украину
В годовщину вторжения страны-агрессора РФ в Украину Китай опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Документ не содержит конкретных предложений по путям прекращения войны, а состоит только из общих фраз, призывов и пожеланий.
Документ под названием "Позиция Китая по поводу политического урегулирования украинского кризиса" опубликовало Министерство иностранных дел.
В нем отмечается, что диалог и переговоры являются единственными жизнеспособными путями разрешения конфликта.
Китай призвал к полному прекращению огня и постепенной деэскалации и облегчению ситуации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Конфликт и война никому не приносят пользы. Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и предотвращать дальнейшее ухудшение кризиса или даже выход из-под контроля", - говорится в заявлении.
Китай также призывает соблюдать международное право и принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности стран.
Кроме того, в Пекине призвали "отказаться от ментальности времен Холодной войны", намекая на то, что Запад и НАТО угрожают безопасности России, оказывая помощь Украине.
"Безопасность страны не может обеспечиваться за счет безопасности других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков", - говорится в документе.
Пекин считает, что международное сообщество должно создать условия и платформы для проведения мирных переговоров между сторонами.
Также Китай считает недопустимым "односторонние", то есть не утвержденные Совбезом ООН, санкции против РФ.
Также в позиции Китая относительно войны в Украине говорится о необходимости преодолеть гуманитарный кризис, соблюдать права мирных жителей и военнопленных, не стрелять по атомным электростанциям, сохранять маршруты экспорта зерна согласно "зерновому соглашению" и "послевоенному восстановлению в зонах конфликта".
Документ состоит из 12 пунктов:
- уважение к суверенитету всех стран;
- отказ от менталитета холодной войны;
- прекращение боевых действий;
- возобновление мирных переговоров;
- разрешение гуманитарного кризиса;
- защита гражданского населения и военнопленных;
- безопасность атомных электростанций;
- снижение стратегических рисков;
- содействие экспорту зерна;
- прекращение односторонних санкций;
- поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок;
- содействие постконфликтному восстановлению.
В общем, "мирный план" ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой - поддерживает страну-агрессора РФ.
Отметим, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовится посетить Москву, чтобы провести встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.
Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что с риском сближения РФ и КНР нужно быть максимально осторожными. Украинский лидер считает, что если бы Китай объединился бы с Россией в войне против Украины, началась бы мировая война. В то же время, по мнению Зеленского, Пекин это осознает.
В то же время США обеспокоены полученной ими информацией о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России в ее войне против Украины.