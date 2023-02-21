Президент Китаю Сі Цзіньпін планує візит до Росії — WSJ

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін готується відвідати Москву, щоб провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в найближчі місяці. Про це 21 лютого повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Пекін нібито хоче прийняти активну участь в процесі завершення війни в Україні, тому Сі слідує китайському плану по долученню до врегулювання конфлікту. Зокрема, цей план включає зустріч з Путіним, китайський лідер також хоче повторити заклики про те, щоб ядерна зброя не використовувалася.

Наразі домовленості щодо візиту знаходяться на ранній стадії, і терміни ще не визначені. За інформацією деяких джерел, Сі міг би відвідати Росію у квітні або на початку травня.

Зауважимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський попередив, що з ризиком зближення РФ та КНР потрібно бути максимально обережними. Український лідер вважає, що якби Китай об'єднався б з Росією у війні проти України, то почалася б світова війна. Водночас, на думку Зеленського, Пекін це усвідомлює.

В цей же час США стурбовані отриманою ними інформацією про те, що Китай розглядає можливість військової допомоги Росії у її війні проти України.