Президент Китая Си Цзиньпин планирует визит в Россию - WSJ

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовится посетить Москву, чтобы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Об этом 21 февраля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Пекин якобы хочет принять активное участие в процессе завершения войны в Украине, поэтому Си следует китайскому плану по вовлечению в урегулирование конфликта. В частности, этот план включает в себя встречу с Путиным, китайский лидер также хочет повторить призывы о том, чтобы ядерное оружие не использовалось.

В настоящее время договоренности о визите находятся на ранней стадии, и сроки еще не определены. По информации некоторых источников, Си мог бы посетить Россию в апреле или начале мая.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что с риском сближения РФ и КНР нужно быть максимально осторожными. Украинский лидер считает, что если бы Китай объединился бы с Россией в войне против Украины, началась бы мировая война. В то же время, по мнению Зеленского, Пекин это осознает.

В то же время США обеспокоены полученной ими информацией о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России в ее войне против Украины.