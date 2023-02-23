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США могут опубликовать разведданные по поводу планов Китая передать России оружие — WSJ
Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает варианты обнародования разведданных, которые могут свидетельствовать о том, что Китай колеблется, поставлять ли оружие для поддержки войны России против Украины или нет.
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Сначала в узких кругах продолжались дискуссии о публичном разглашении разведданных по Китаю. Этому предшествовал ряд закрытых обращений в Китай, согласованных с союзниками по НАТО, что завершилось официальным предупреждением, сделанным рядом западных чиновников, в частности, госсекретарям Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.
Как выяснило издание, последние недели западные страны получили разведывательные данные о том, что Пекин может отказаться от нейтральной позиции и поставить некоторое оружие России, хотя Китай еще не принял окончательного решения. Ранее Пекин осторожно ограничивал свою поддержку России финансовой помощью и покупкой нефти, но теперь, по последним оценкам разведки, эта позиция меняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"До сих пор существовало определенное количество неясности относительно того, какую практическую помощь Китай может оказать России. Разведданные США и их союзников сейчас свидетельствуют об уменьшении уровня неоднозначности", - сказал высокопоставленный чиновник.
Известно, что лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовится посетить Москву, чтобы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. В то же время Пекин официально заявил, что готовит документ, в котором изложит свою позицию относительно российско-украинской войны.