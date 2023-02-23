США могут опубликовать разведданные по поводу планов Китая передать России оружие — WSJ

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает варианты обнародования разведданных, которые могут свидетельствовать о том, что Китай колеблется, поставлять ли оружие для поддержки войны России против Украины или нет.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Сначала в узких кругах продолжались дискуссии о публичном разглашении разведданных по Китаю. Этому предшествовал ряд закрытых обращений в Китай, согласованных с союзниками по НАТО, что завершилось официальным предупреждением, сделанным рядом западных чиновников, в частности, госсекретарям Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Как выяснило издание, последние недели западные страны получили разведывательные данные о том, что Пекин может отказаться от нейтральной позиции и поставить некоторое оружие России, хотя Китай еще не принял окончательного решения. Ранее Пекин осторожно ограничивал свою поддержку России финансовой помощью и покупкой нефти, но теперь, по последним оценкам разведки, эта позиция меняется.

"До сих пор существовало определенное количество неясности относительно того, какую практическую помощь Китай может оказать России. Разведданные США и их союзников сейчас свидетельствуют об уменьшении уровня неоднозначности", - сказал высокопоставленный чиновник.

Известно, что лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовится посетить Москву, чтобы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. В то же время Пекин официально заявил, что готовит документ, в котором изложит свою позицию относительно российско-украинской войны.