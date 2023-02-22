Китай готовит документ, в котором изложит свою позицию по поводу российско-украинской войны

Пекин разработал и готовится опубликовать документ с предложениями по урегулированию конфликта в Украине. В то же время Китай не предлагает проект мирного соглашения, а лишь намерен объяснить свою позицию по войне России против Украины.

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Об этом сообщил спикер МИД Китая Ван Вэньбиня во время пресс-конференции.

"Что касается будущего позиционного документа по поиску политического урегулирования украинского кризиса, то мы на днях поделились информацией. Документ подтвердит важные предложения президента Си Цзиньпина, включая уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН", - сказал он.

По словам Вэньбиня, в документе Пекин "призывает к миру, диалогу и урегулированию". Предложение будет представлено почти в то же время, когда Генеральная Ассамблея ООН будет голосовать за резолюцию о достижении всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом Организации Объединенных Наций.

В проекте документа Генассамблея потребует от РФ вывести свои войска с территории Украины, в ее международно признанных границах, и призывает к прекращению боевых действий. Заметим, что резолюции Генассамблеи не имеют юридической силы, но имеют политическую.

Тем временем лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовится посетить Москву, чтобы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что с риском сближения РФ и КНР нужно быть максимально осторожными. Украинский лидер считает, что если бы Китай объединился бы с Россией в войне против Украины, началась бы мировая война. В то же время, по мнению Зеленского, Пекин это осознает.