Китай готує документ, у якому викладе свою позицію щодо російсько-української війни

Пекін розробив та готується опублікувати документ "з пропозиціями по урегулюванню конфлікту в Україні". Водночас Китай не пропонує проєкт мирної угоди, а лише має на меті пояснити свою позицію щодо війни Росії проти України.

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Про це повідомив речник МЗС Китаю Ван Веньбіня під час пресконференції.

"Щодо майбутнього позиційного документу щодо пошуку політичного врегулювання української кризи, то ми днями поділилися інформацією. Документ підтвердить важливі пропозиції президента Сі Цзіньпіна, включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - сказав він.

За словами Веньбіня, у документі Пекін "закликає до миру, діалогу та врегулювання". Пропозицію представлять майже в той самий час, коли Генеральна Асамблея ООН буде голосувати за резолюцію про досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту Організації Об'єднаних Націй.

У проекті документу Генасамблея вимагатиме від РФ вивести свої війська з території України, в її міжнародно прийнятих кордонах, та закликає до припинення бойових дій. Зауважимо, що резолюції Генасамблеї не мають юридичної сили, але мають політичну.

Тим часом лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін готується відвідати Москву, щоб провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в найближчі місяці.

Зауважимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський попередив, що з ризиком зближення РФ та КНР потрібно бути максимально обережними. Український лідер вважає, що якби Китай об'єднався б з Росією у війні проти України, то почалася б світова війна. Водночас, на думку Зеленського, Пекін це усвідомлює.