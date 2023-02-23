США можуть оприлюднити розвіддані щодо намірів Китаю передати Росії зброю — WSJ

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає варінати оприлюднення розвідданих, які, можуть свідчити про те, що Китай вагається, чи постачати зброю для підтримки війни Росії в Україні, чи ні.

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Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Спочатку у вузьких колах тривали дискусії щодо публічного розголошення розвідданих щодо Китаю. Цьому передувала низка закритих звернень до Китаю, узгоджених з союзниками по НАТО, що завершилося офіційним попередженням, яке зробила низка західних посадовців, зокрема, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі.

Як з'ясувало видання, останніми тижнями західні країни отримали розвідувальні дані про те, що Пекін може відмовитися від нейтральної позиції та поставити деяку зброю Росії, хоча Китай ще не прийняв остаточного рішення. Раніше Пекін обережно обмежував свою підтримку Росії фінансовою допомогою та купівлею нафти, але тепер, згідно з останніми оцінками розвідки, ця позиція змінюється.

"Дотепер існувала певна кількість неясності щодо того, яку практичну допомогу Китай може надати Росії. Розвіддані США та їхніх союзників зараз свідчать про зменшення рівня неоднозначності", —сказав високопоставлений чиновник.

Відомо, що лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін готується відвідати Москву, щоб провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним в найближчі місяці. В цей же час Пекін офіційно заявив, що готує документ, у якому викладе свою позицію щодо російсько-української війни