- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россия договаривается с китайской компанией о поставках дронов — Der Spiegel
Россия ведет переговоры с китайской компанией Xian Bingo Intelligent Aviation Technology о покупке 100 беспилотников. Москва хочет договориться о поставках на апрель. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
Китайский производитель заявил, что готов изготовить 100 прототипов своего беспилотника ZT-180, который может нести боеприпасы весом 35-50 кг. Беспилотник похож на иранский Shaheed-136, который Россия уже использует против Украины.
Кроме того, Xian Bingo планирует помочь построить завод по производству беспилотника в России, где можно будет производить до 100 БПЛА в месяц.
Напомним, в последнее время США, Германия и другие западные страны предупреждали Китай, что любой шаг в направлении передачи России оружия будет иметь серьезные последствия.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Известно, что Россия уже покупала оружие у Ирана и Северной Кореи, но Китай оставался в стороне, хотя РФ рассчитывала, что Пекин станет союзником Москвы.