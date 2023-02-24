Россия договаривается с китайской компанией о поставках дронов — Der Spiegel

Россия ведет переговоры с китайской компанией Xian Bingo Intelligent Aviation Technology о покупке 100 беспилотников. Москва хочет договориться о поставках на апрель. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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Китайский производитель заявил, что готов изготовить 100 прототипов своего беспилотника ZT-180, который может нести боеприпасы весом 35-50 кг. Беспилотник похож на иранский Shaheed-136, который Россия уже использует против Украины.

Кроме того, Xian Bingo планирует помочь построить завод по производству беспилотника в России, где можно будет производить до 100 БПЛА в месяц.

Напомним, в последнее время США, Германия и другие западные страны предупреждали Китай, что любой шаг в направлении передачи России оружия будет иметь серьезные последствия.

Известно, что Россия уже покупала оружие у Ирана и Северной Кореи, но Китай оставался в стороне, хотя РФ рассчитывала, что Пекин станет союзником Москвы.