Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Ночью украинские военные уничтожили 24 вражеских дрона-камикадзе

Ночью украинские военные уничтожили 24 вражеских дрона-камикадзе

В ночь на 26 января российские оккупанты атаковали территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что пуски ударных БПЛА производились с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным оккупанты выпустили 24 "шахеда".

"Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении .

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Фото 2 — Ночью украинские военные уничтожили 24 вражеских дрона-камикадзе

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА.

"Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу!", - отметили в КМВА.

Там добавили, что по оперативной информации, в течение дня высока вероятность последующих воздушных атак врага, поэтому при объявлении воздушной тревоги необходимо позаботиться о своей безопасности и пройти до ближайшего укрытия.

Отметим, в ночь на 1 января подразделениями ПВО Воздушных Сил ВСУ было сбито 45 дронов-камикадзе, которыми РФ атаковала Украину.

Автор:
Светлана Манько