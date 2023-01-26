Ночью украинские военные уничтожили 24 вражеских дрона-камикадзе

В ночь на 26 января российские оккупанты атаковали территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что пуски ударных БПЛА производились с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным оккупанты выпустили 24 "шахеда".

"Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении .

Подавляющее количество дронов-камикадзе уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА.

"Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу!", - отметили в КМВА.

Там добавили, что по оперативной информации, в течение дня высока вероятность последующих воздушных атак врага, поэтому при объявлении воздушной тревоги необходимо позаботиться о своей безопасности и пройти до ближайшего укрытия.

Отметим, в ночь на 1 января подразделениями ПВО Воздушных Сил ВСУ было сбито 45 дронов-камикадзе, которыми РФ атаковала Украину.