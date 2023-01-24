Воздушные силы за пол часа сбили три российских вертолета Ка-52

Ночью 24 января подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что три российских Ка-52 были сбиты с 00:00 до 00:30 24 января подразделениями зенитных ракетных войск на восточном направлении.

Всего с 24 февраля 2022 года по 24 января 2023 года ВСУ ликвидировали уже около 122 тысяч 170 российских оккупантов, при этом только за минувшие сутки – 690 человек.

Также уничтожены 3152 вражеских танка (+2), боевых бронированных машин – 6284 (+8), артиллерийских систем – 2148 (+2), РСЗО – 448 (+1), средств ПВО – 220 (+0), самолетов – 2 +2), вертолетов – 281 (+4), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3), крылатых ракет – 749 (+0), кораблей/катеров – 18 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4944 ( +8), специальной техники – 194 (+1).

Отметим, Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".