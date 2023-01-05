После эмбарго в ЕС Россия продает свою арктическую нефть в Китай и Индию с большими скидками

После того, как начало действовать эмбарго Европейского союза на российскую нефть, РФ вынуждена поставлять нефть добытую в арктическом регионе в Китай и Индию с большими скидками. Об этом пишет Reuters.

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Арктические сорта нефти Arco, Arco/Novy Port и Варандей обычно не направляются на восток, но теперь находят себе новые места в более отдаленных районах после того, как Европейский союз, страны G7 и Австралия ввели в декабре верхний предел цен на российскую нефть в дополнение к эмбарго. Продавцы продают российскую нефть с большими скидками, поскольку они покрывают более высокие расходы на доставку", - пишет издание.

Reuters отмечает, что экспорт арктической сырой нефти в Индию неуклонно растет с мая: по данным Refinitiv, в ноябре было отгружено рекордное количество баррелей – 6,67 млн, а в декабре – 4,1 млн баррелей. Большинство поставок составили арктические сорта, добытые на месторождениях "Газпром нефти".

Нефть Arco является высокосернистой нефтью из Приразломного месторождения, в то время как более качественная нефть марки Novy Port из Новопортовского месторождения имеет среднесернистую и легкую нефть.

На прошлой неделе (26 декабря – 1 января) Индия импортировала первую партию нефти сорта Варандей, которая была загружена в Мурманском порту в конце ноября, согласно двум источникам и данным Refinitiv.

Грузовой танкер Bear Alcor емкостью 900 000 баррелей, следовавший через Европу, Средиземное море и Суэцкий канал, был разгружен в порту Кочин в индийском штате Керали 27 декабря для нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp Ltd. Два других груза емкостью 600 000 баррелей, загруженных в ноябре, были выгружены в Роттердаме в Нидерландах. Непонятно какие компании купили эти грузы.

По словам одного из источников Reuters на индийском нефтеперерабатывающем заводе, у России достаточно больших объемов и других марок, которые предлагаются индийским покупателям. Он добавил, что валовая прибыль от перерабатываемых сортов, таких как Arco и Novy Port, закупаемых на условиях поставки, более чем на 10 долларов за баррель выше по сравнению с американскими сортами нефти аналогичного качества, такими как Mars и West Texas Intermediate.

Bharat Petroleum не ответила Reuters на запрос о комментариях.

Добываемая на Тимано-Печорских нефтяных месторождениях компании "Лукойл" нефть Варандей имеет плотность около 37 градусов по API и содержит 0,4% серы. Ее качество похоже на ESPO Blend, дальневосточный сорт, который предпочитают независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая.

По словам второго источника, индийским нефтепереработчикам будут легко перерабатывать нефть Варандей, хотя будущие закупки будут зависеть от уровня цен.

По данным Refinitiv, по меньшей мере три нефтяных танкера, которые грузили арктическую нефть в порту Мурманская, теперь направляются в Китай.

Ожидается, что один из танкеров, "Николай Зуев", перевозящий около 780 000 баррелей сырой нефти, прибудет 18 января, но до сих пор нет конкретного пункта назначения. Ожидается, что еще два танкера – NS Bravo и Gladiator, каждый из которых перевозит около 900 000 баррелей сырой нефти, прибудут в восточный китайский город Циндао 3 и 15 февраля соответственно.

Refinitiv указал перевозимые этими судами сорта, как сырую нефть Arco, хотя один китайский трейдер сказал, что на борту может быть нефть Varandey. Непонятно, какие нефтеперерабатывающие заводы покупали грузы.

Другой трейдер сказал, что сырая нефть Arco предлагалась китайским покупателям по цене на 9 долларов за баррель ниже ICE Brent на условиях доставки с корабля, но было неясно, по какой цене были заключены сделки.

Напомним, по оценке издания Bloomberg из-за вступления в действие нефтяного эмбарго в декабре поставки российской нефти упали до самого низкого в 2022 году уровня.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.