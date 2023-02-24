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"Не внушает доверия": в НАТО и ЕС отреагировали на "мирный план" Китая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 24 февраля, сдержанно отреагировал на так называемый "мирный план", который представил Китай для прекращения боевых действий в Украине. Генсек подчеркнул, что у Пекина нет большого доверия как к у посредника.
Об этом сообщило агентство Reuters.
"У Китая нет большого доверия, поскольку он не осудил незаконное вторжение России в Украину. Пекин подписал соглашение с президентом России Владимиром Путиным всего за несколько дней до вторжения", — сказал Столтенберг.
От Евросоюза идею Китая прокомментировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, заявившая, что Китай преследует не мирный план, а свои цели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Вы должны видеть их на конкретном фоне, и это фон, на котором Китай уже представлен, например, подставленное плечо РФ прямо перед вторжением. Конечно, мы рассмотрим принципы, но мы будем рассматривать их на фоне того, какую сторону принял Китай", – сказала она.
Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессорки РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ.
Примечательно, что документ был опубликован на фоне данных США о размышлениях Китая оказать военную помощь России. В Белом доме также отреагировали на предложение Китая, предложив остановиться на первом пункте – уважении суверенитета всех стран.