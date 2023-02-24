"Не викликає довіри": в НАТО та ЄС відреагували на "мирний план" Китаю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю, 24 лютого, стримано відреагував на так званий "мирний план", який представив Китай для припинення бойових дій в Україні. Генсек підкреслив, що Пекін не має великої довіри як посередник.

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Про це повідомило агентство Reuters.

"Китай не має великої довіри, оскільки він досі не засудив незаконне вторгнення Росі в Україну. Пекін підписав угоду з президентом Росії Володимиром Путіним лише за кілька днів до вторгнення", — сказав Столтенберг.

Від Євросоюзу ідею Китаю прокоментувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка заявила, що Китай переслідує не мирний план, а свої цілі.

"Ви повинні бачити їх на конкретному тлі, і це тло, на якому Китай уже представлений, наприклад, підставлене плече РФ прямо перед вторгненням. Звичайно, ми розглянемо принципи, але ми будемо розглядати їх на тлі того, яку сторону прийняв Китай", — сказала вона.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ.

Примітно, що документ було опубліковано на тлі даних США про роздуми Китаю надати військову допомогу Росії. У Білому дому також відреагували на пропозицію Китаю, запропонувавши зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету всіх країн.