Макрон відвідає Китай, щоб досягти деяких домовленостей щодо російсько-української війни

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Китай на початку квітня, щоб закликати Пекін допомогти країнам Заходу змусити Росію припинити війну в Україні.

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Про це повідомило видання France24.

Коментуючи так званий "мирний план" Китаю, Макрон заявив, що мир можливий лише в тому випадку, якщо російська агресія буде зупинена, а війська виведуть з України.

"Той факт, що Китай бере участь у мирних зусиллях, — це добре", — сказав Макрон, зазначивши, що Пекін повинен відмовитися від роздумів щодо поставок зброї Росії.

Він також зауважив, що Китай може "натиснути на Росію", щоб переконатися, що РФ не буде застосовувати хімічну чи ядерну зброю.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ.

У НАТО та Євросоюзі скептично поставилися до китайського документу, заявивши, що його треба розглядати в контексті співпраці Китаю з Росією та незасудження ним війни проти України. Примітно, що напередодні США заявили, що КНР всерйоз думає про те аби постачати РФ зброю для ведення цієї війни.