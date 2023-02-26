У ЦРУ переконані, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до РФ

Влада Китаю розглядає можливість надання країні-агресору РФ летальної зброї. Остаточне рішення Пекін ще не прийняв.

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Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю CBS News.

"Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летального обладнання. Ми також бачимо, що остаточного рішення ще не ухвалено", - заявив голова розвідки.

На запитання журналіста, навіщо Китаю заради військової допомоги Росії ризикувати тісними зв'язками з США та Європою, Бернс відповів: "Це хороше питання, і тому я сподіваюся, що вони цього не зроблять".

За його словами, мета адміністрації президента США – стримати Китай від прийняття такого рішення. Бернс переконаний, що влада Китаю зараз оцінює наслідки такого кроку, тому дуже важливо попередити Пекін про можливу реакцію США.

"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте. Також немає доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому держсекретар Ентоні Блінкен і президент Джо Байден чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку", – наголосив Бернс.

Він додав, що надання Сі Цзіньпіном зброї "було б дуже ризикованою та нерозумною ставкою".

Директор ЦРУ переконаний, що китайський глава Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням до України.

"Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", – сказав Бернс.

Зазначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про те, що Китай серйозно розглядає можливість відправлення Росії летальної зброї.