В ISW назвали справжню мету візиту Лукашенко до Китаю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про те, що Китай серйозно розглядає можливість відправлення Росії летальної зброї.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проекти та інші питання.

Крім того, Лукашенко також планує зустрітися з високопосадовцями Китаю та керівниками китайських корпорацій.

Оголошення Лукашенка про запланований візит збігається з повідомленнями CNN і The Washington Post що високопосадовці США вважають, що Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, особистої зброї та артилерійських снарядів калібру 122 і 152 мм.

Повідомляється також, що офіційні особи Росії та Китаю розробили плани доставки безпілотників до Росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій.

Аналітики ISW переконані, що Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій.

Нагадаємо, лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін готується відвідати Москву, щоб провести зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним в найближчі місяці.

Зауважимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський попередив, що з ризиком зближення РФ та КНР потрібно бути максимально обережними. Український лідер вважає, що якби Китай об'єднався б з Росією у війні проти України, то почалася б світова війна. Водночас, на думку Зеленського, Пекін це усвідомлює.

В цей же час США стурбовані отриманою ними інформацією про те, що Китай розглядає можливість військової допомоги Росії у її війні проти України.