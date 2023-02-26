В ISW назвали настоящую цель визита Лукашенко в Китай

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы помочь России и Китаю в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Китай серьезно рассматривает возможность отправки России летального оружия.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

Кроме того, Лукашенко также планирует встретиться с чиновниками Китая и руководителями китайских корпораций.

Объявление Лукашенко о запланированном визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post, что чиновники США считают, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, личного оружия и артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм.

Сообщается также, что официальные лица России и Китая разработали планы доставки беспилотников в Россию по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций.

Аналитики ISW убеждены, что Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций.

Напомним, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин готовится посетить Москву, чтобы провести встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что с риском сближения РФ и КНР нужно быть максимально осторожными. Украинский лидер считает, что если бы Китай объединился с Россией в войне против Украины, началась бы мировая война. В то же время, по мнению Зеленского, Пекин это осознает.

В то же время США обеспокоены полученной ими информацией о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России в ее войне против Украины.