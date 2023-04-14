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Танки Leopard 2, которые Канада пообещала Украине, уже в Польше
Восемь танков Leopard 2, которые анонсировала Канада Украине, уже доставили в Польшу. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.
"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, обещанные Канадой для Украины, прибыли в Польшу", – написала глава минобороны Канады.
Министр добавила, что Канада продолжает поддерживать Украину "средствами, которые им нужны, чтобы сражаться и побеждать в этой войне".
В апреле правительство Канады объявило о дополнительной военной помощи. Украина получит тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В марте в Канаде сообщили, что выделят Украине в 2023 году почти $2 млрд кредита. Финансовая помощь заложена в бюджете Канады .
“Бюджет-2023 предусматривает выделение Украине дополнительного займа 2,4 млрд дол. в 2023 году. Она будет предоставлена через специальный счет МВФ для поддержки Украины”, - говорится в документе.
Дополнительно в бюджете на 2023 год предлагается выделить $147 млн (200 млн канадских долларов) в виде военной помощи, включая ранее анонсированные восемь танков Leopard 2.
Канада присоединилась к Консультативной группе по расследованию военных преступлений в Украине (ACA) вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Европейским Союзом. ACA будет напрямую поддерживать усилия подразделений по расследованию военных преступлений Офисом генеральной прокуратуры Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных в Украине, с целью обеспечения привлечения виновных к ответственности.
Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о расширении учений украинских военных. Канада будет обучать украинских военных тактической медицине и продолжит до осени тренировки военных инженеров.