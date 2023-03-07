Трюдо сообщил о расширении учений украинских военных

Канада будет обучать украинских военных тактической медицине и продолжит до осени тренировки военных инженеров. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Укринформ".

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"Мы продолжаем обучение инженеров в рамках операции UNIFIER как минимум до осени, а также отправляем военнослужащих Вооруженных сил Канады для помощи украинским силам с тактическими медицинскими навыками", – высказался канадский премьер.

Также он заявил, что Канада дополнительно выделит 3 млн долларов на разминирование в Украине и вместе с ЕС "будет работать над доставкой энергетического оборудования в Украину".

Напомним, 24 февраля Канада объявила о предоставлении Украине более 32 миллионов канадских долларов (около 24 миллионов долларов США) в поддержку дальнейшего укрепления безопасности и стабилизации в стране. Средства выделили на разминирование, борьбу с сексуальным насилием в условиях войны и противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Также Оттава удвоила число танков Leopard 2 для Украины. Вместо обещанных четырех, ВСУ получат восемь единиц этой техники от Канады.