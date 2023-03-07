Трюдо повідомив про розширення навчань українських військових

Канада навчатиме українських військових тактичній медицині та продовжить до осені тренування військових інженерів. Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Укрінформ".

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"Ми продовжуємо навчання інженерів у рамках операції UNIFIER щонайменше до осені, а також відправляємо військовослужбовців Збройних сил Канади для допомоги українським силам із тактичними медичними навичками", – висловився канадський премʼєр.

Також він заявив, що Канада додатково виділить 3 млн доларів на розмінування в Україні, й разом із ЄС "працюватиме над доставкою енергетичного обладнання до України".

Нагадаємо, що 24 лютого Канада оголосила про надання Україні понад 32 мільйонів канадських доларів (близько 24 мільйонів доларів США) на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації в країні. Кошти виділили на розмінування, боротьбу із сексуальним насильством в умовах війни й протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам.

Також Оттава подвоїла число танків Leopard 2 для України. Замість обіцяних чотирьох, ЗСУ отримають вісім одиниць цієї техніки від Канади.