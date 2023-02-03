Канада запровадила додаткові санкції проти російських пропагандистів та артистів

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про запровадження санкцій проти російських пропагандистів та осіб, що підтримують війну Росії проти України. Про це 3 лютого повідомила пресслужба уряду Канади.

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Обмеження запровадили щодо 38 осіб і 16 організацій, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Зокрема, під санкції Канади потрапили:

російська медіакомпанія "Россия сегодня", до якої входять пропагандистські ресурси РИА Новости, Украина.ру, Baltnews; ИноСМИ тощо;

United World International і "Фонд борьбы с репрессиями", пов’язані з засновником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним;

російські артисти Микола Басков, Діма Білан, Надія Бабкіна, Дмитро Дюжев, Михайло Галустян, Олег Газманов, Михайло Боярський, Марат Башаров, Ірина Аллегрова, Лариса Доліна та інші.

"Російська дезінформація призвела до страждань мільйонів. У пошуках фальшивої довіри для підтримки своєї брехні президент Володимир Путін закликав росіян за допомогою публічних платформ поширювати дезінформацію та пропаганду. Президент Путін намагається маніпулювати громадською думкою. Канада не дозволить розповсюджувачам дезінформації та пропаганди діяти безкарно. Канада підтримує Україну", — заявила Жолі.

Канада запроваджує санкції, орієнтуючись на американських, британських, європейських та українських колег. Зауважимо, що наразі США в своїй санкційній політиці сфокусовані на зменшенні можливостей РФ продовжувати війну. Так, США запровадили санкції проти осіб і компаній, які допомагають Росії купувати зброю.

Крім того, напередодні Міністерство фінансів США визнало російську ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Відповідно США запровадили санкції проти ПВК та її глобальних союзників.