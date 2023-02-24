Канада подвоїла число Leopard 2 для України: скільки танків передадуть

Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 до тих чотирьох, які були обіцяні раніше.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину", – зазначив він.

За його словами, українська сторона також отримає 5000 боєприпасів калібру 155 міліметрів, які "допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу й територіальну цілісність України".

Таким чином, загальний внесок Канади в "танкову коаліцію" вже становить вісім танків Leopard 2.

Нагадаємо, Польща відправила перші із 14 бойових танків Leopard-2, вони вже прибули в Україну.