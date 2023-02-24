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Зеленський підтвердив, що Україна вже отримала перші танки Leopard
Польща відправилп в Україну перші із 14 бойових танків Leopard-2.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким у Києві.
"Сьогодні ми повідомляємо про перші танки з Польщі", - сказав Зеленський.
За його словами, важливо, що перші надані Україні танки Leopard надійшли саме з Польщі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Президент підкреслив, що польські танки посилять українську оборону.
Він нагадав, що Польща є одним із фундаторів танкової коаліції для України.
"Ми зробимо все, щоб цей новий старт був потужним рухом. Дякую усім нашим партнерам, які долучилися вже або долучаться до танкової коаліції", - додав Зеленський.
Як раніше повідомляли ЗМІ, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про доставку танків під час свого візиту до Києва, присвяченого роковинам російського вторгнення.
Пізніше цю інформацію підтвердив речник польського уряду Пйотр Мюллер.
Нагадаємо, Моравецький активно лобіював передачу Україні якомога більшої кількості танків. Зокрема, він заявляв, що Варшава допускала створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без Німеччини, а також зазначав, що Польща була першою країною, яка поставила 250 танків в Україну.